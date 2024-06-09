В Изреельской долине две женщины пострадали в результате взрыва автомобиля
время публикации: 09 июня 2024 г., 19:04 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 19:06
Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что в одном из населенных пунктов в Изреельской долине пострадали две женщины в результате взрыва в легковом автомобиле.
По предварительной информации, причиной взрыва стала неисправность машины.
Пострадавшие доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе. Одна из пострадавших, женщина 20 лет, получила ожоги первой степени 45% верхней части поверхности тела, ее спутница, 19 лет, получила легкие травмы.
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