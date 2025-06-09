Внимание, розыск: на берегу Кинерета пропал 23-летний Адам Базук
время публикации: 09 июня 2025 г., 12:25 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 12:25
Полиция опубликовала имя и приметы человека, пропавшего накануне ночью в районе пляжа А-Он озера Кинерет. Ночью на пляже нашли личные вещи этого человека.
Полиция Израиля просит помощи в розыске 23-летнего Адама Базука из Кафр-Камы.
Приметы пропавшего: рост 1.80, коротко стрижен, карие глаза. Описание одежды: белая рубашка и серые брюки (из сообщения неясно, возможно, одежда не была найдена среди личных вещей на берегу).
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-6728444.
Поиски пропавшего с привлечением катеров и вертолета продолжаются.
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