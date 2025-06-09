Внимание, розыск: на берегу Кинерета пропал 23-летний Адам Базук

Полиция опубликовала имя и приметы человека, пропавшего накануне ночью в районе пляжа А-Он озера Кинерет. Ночью на пляже нашли личные вещи этого человека.

Полиция Израиля просит помощи в розыске 23-летнего Адама Базука из Кафр-Камы.

Приметы пропавшего: рост 1.80, коротко стрижен, карие глаза. Описание одежды: белая рубашка и серые брюки (из сообщения неясно, возможно, одежда не была найдена среди личных вещей на берегу).

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-6728444.

Поиски пропавшего с привлечением катеров и вертолета продолжаются.