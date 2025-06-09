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Израиль

Подросткам, сбежавшие из ашдодского ресторана не заплатив, не будут предъявлять обвинения

Полиция
время публикации: 09 июня 2025 г., 12:04 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 12:04
Подросткам, сбежавшие из ашдодского ресторана не заплатив, не будут предъявлять обвинения
Nati Shohat FLASH90

На прошлой неделе шесть подростков пришли в ресторан Happy Days в Ашдоде, заказали еду на 640 шекелей, а затем сбежали не заплатив.

Хозяйка ресторана опубликовала видеозапись "побега", все участники которого вскоре были задержаны полицией.

На допросах они признали свою вину, выразили раскаяние и готовность возместить ущерб, и извинились перед хозяйкой ресторана.

Как сообщает 12-й канал ИТВ, в полиции было решено не передавать дело в суд и не предъявлять обвинения, ограничившись "воспитательными мерами". Подростков обяжут написать письмо с извинениями, оплатить счет и выполнить общественные работы.

В сообщении полиции подчеркивается, что речь идет о детях из нормативных семей, не имеющих уголовного прошлого.

Израиль
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