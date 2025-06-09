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Израиль

Убитый в Тверии – демобилизованный солдат из Кфар-Хитим, полиция предполагает ошибку

время публикации: 09 июня 2025 г., 10:39 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 10:44
Убитый в Тверии – демобилизованный солдат из Кфар-Хитим, полиция предполагает ошибку
Пресс-служба "Ихуд Ацала"

Разрешено к публикации имя молодого человека, который был застрелен в воскресенье вечером в Тверии. Это 22-летний Даниэль Аслан из поселка Кфар-Хитим. Он был убит, когда ехал на электросамокате.

Аслан выехал вечером из Кфар-Хитим к дому своей тети в Тверии на семейный праздник. Когда он возвращался домой поздно ночью, неизвестные открыли по нему огонь, тяжело его ранив. Молодой человек скончался в больнице "Пория" в Тверии от полученных ран.

Отмечается, что речь идет о недавно демобилизовавшемся бойце бригады "Кфир", полиции неизвестно о каких-либо конфликтах, которые могли привести к его убийству. Предположительно, его приняли за другого человека, и целью нападения Даниэль Аслан не был.

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