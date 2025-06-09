Подростки отметили день Иерусалима нападением на арабский дом

Государственная прокуратура подала в окружной суд по делам несовершеннолетних в Иерусалиме обвинительное заключение против двух 16-летних подростков за нападение на почве национальной ненависти и поджог, совершенные ими во время празднования Дня Иерусалима. Прокуратура просит оставить обоих обвиняемых под стражей до завершения судебных разбирательств.

По данным обвинительного заключения, двое подростков вместе с несколькими соучастниками прибыли к улице а-Гай в Старом городе Иерусалима, где проживает пострадавший. Они кричали в адрес пострадавшего "Вонючий араб" и "Смерть арабам", перелезли через калитку во двор, после чего двое обвиняемых совершили нападение.

Один из них разбил окно деревянной палкой, в то время как второй взял тряпку в комнате для стирки, поджег ее и бросил внутрь дома. Они также ударили пострадавшего палкой, нанеся ему травму, и бросали в дом камни.

В результате инцидента дому причинен ущерб, включая разбитое окно, треснувшую стену, повреждение электрических кабелей. Владелец дома получил ранения. После нападения обвиняемые сбежали с места преступления.

Им вменяется поджог, нападение по расовым мотивам, умышленное причинение ущерба по расовым мотивам и незаконное вторжение в частное владение.