Стрельба в Галилее, убит мужчина
время публикации: 09 июня 2025 г., 02:36 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 05:27
В ночь на 9 июня в поселке Двория в Галилее в результате стрельбы были ранены двое мужчин – 27 и 22 лет. Позже была констатирована смерть 27-летнего мужчины. Второй раненый был доставлен в больницу "А-Эмек" в Афуле, его ранения оцениваются медиками как легкие.
Полиция проводит расследование.
Сообщений о задержании подозреваемых не поступало.
СМИ называют имя убитого: Яаков Эхтилат, 27 лет.