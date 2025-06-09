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Израиль

Стрельба в Галилее, убит мужчина

Мада
Полиция
Убийства
Галилея
Криминал
время публикации: 09 июня 2025 г., 02:36 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 05:27
Стрельба в Галилее, убит мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на 9 июня в поселке Двория в Галилее в результате стрельбы были ранены двое мужчин – 27 и 22 лет. Позже была констатирована смерть 27-летнего мужчины. Второй раненый был доставлен в больницу "А-Эмек" в Афуле, его ранения оцениваются медиками как легкие.

Полиция проводит расследование.

Сообщений о задержании подозреваемых не поступало.

СМИ называют имя убитого: Яаков Эхтилат, 27 лет.

Израиль
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