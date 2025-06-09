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Израиль

Катера израильских ВМС окружили судно Madleen

время публикации: 09 июня 2025 г., 02:02 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 02:11
Катера израильских ВМС окружили судно Madleen
Roni Schutzer/Flash90

Участники "флотилии свободы", находящиеся на борту судна Madleen, сообщили, что их окружили пять катеров израильских ВМС. Капитан яхты призвал находящихся на борту активистов надеть спасательные жилеты, подготовить документы и сохранять спокойствие.

Франческа Альбанезе, специальный докладчик ООН по Палестине, находящаяся на связи с яхтой, написала в своем Х-блоге, что активисты беседуют с израильскими военными, пытаясь убедить их, что они не представляют ни для кого опасности. https://x.com/FranceskAlbs

Рима Хасан, депутат Европейского парламента, находящаяся на борту яхты, написала в своем блоге: "Они здесь" и опубликовала видео, на котором можно услышать сирену, которая, по всей видимости, включилась, когда рядом с Madleen прошло другое судно.

Альбанезе после очередного сеанса связи с участниками "флотилии" написала: "Все выглядит спокойно и безопасно. Катера наблюдают, флотилия продолжает свое плаванье".

Израиль
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