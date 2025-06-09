Катера израильских ВМС окружили судно Madleen

Участники "флотилии свободы", находящиеся на борту судна Madleen, сообщили, что их окружили пять катеров израильских ВМС. Капитан яхты призвал находящихся на борту активистов надеть спасательные жилеты, подготовить документы и сохранять спокойствие.

Франческа Альбанезе, специальный докладчик ООН по Палестине, находящаяся на связи с яхтой, написала в своем Х-блоге, что активисты беседуют с израильскими военными, пытаясь убедить их, что они не представляют ни для кого опасности. https://x.com/FranceskAlbs

Рима Хасан, депутат Европейского парламента, находящаяся на борту яхты, написала в своем блоге: "Они здесь" и опубликовала видео, на котором можно услышать сирену, которая, по всей видимости, включилась, когда рядом с Madleen прошло другое судно.

Альбанезе после очередного сеанса связи с участниками "флотилии" написала: "Все выглядит спокойно и безопасно. Катера наблюдают, флотилия продолжает свое плаванье".