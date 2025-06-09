Ганц: "Сегодня самое главное – возвращение 55 заложников"

В понедельник, 9 июня, Бени Ганц на заседании фракции "Махане Мамлахти" заявил: "Сегодня самое главное на повестке дня – возвращение 55 заложников. Это можно сделать. Это надо сделать".

Далее глава "Махане Мамлахти" отметил: "По данным кадрового отдела ЦАХАЛа, армии не хватает 12 тысяч солдат. Те, кто говорят, что наше предложение решить этот вопрос - это попытка свалить правительство – сознательно лгут. Мы считаем, что нынешнее правительство должно вернуть мандат, но вопросом призыва мы занимаемся уже более полутора лет, начинали еще до войны. И мы будем этим заниматься и дальше – в коалиции и в оппозиции".

Затем Ганц сообщил: "Мы продолжаем расширять ряды партии. На первом этапе мы открываем возможность присоединения к партии, затем будут выборы ее главы, и мы продолжим укрепление партии".

Журналисты спросили на заседании Гади Айзенкота, будет ли он баллотироваться на пост лидера. "Я приветствую процесс расширения партии, я надеюсь, что он завершится успехом. Я всегда говорил, что сделаю все от меня зависящее, чтобы партия одержала победу на выборах. Я продолжу действовать в этом направлении и желаю нам успеха". Отвечая на повторный вопрос о возможном участии в выборах, Айзенкот заявил: " Я не зря три года провел в политике".