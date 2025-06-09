ЦАХАЛ: израильские ВВС за сутки атаковали десятки целей в Газе
время публикации: 09 июня 2025 г., 15:04 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 15:04
Силы ЦАХАЛа продолжают действовать по всему сектору Газы в рамках операции "Колесницы Гидеона". Бойцы 98-й дивизии за последние сутки ликвидировали десятки боевиков с помощью снайперского огня и артиллерийских обстрелов.
Бойцы 252-й дивизии уничтожили пять боевиков, применив авиацию.
Израильские ВВС за последние сутки атаковали десятки целей по всему сектору Газы, включая сооружения военного назначения, группы террористов, противотанковые позиции, туннели и другие объекты террористической инфраструктуры.
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