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Израиль

ЦАХАЛ: израильские ВВС за сутки атаковали десятки целей в Газе

Война "Железные мечи"
Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 09 июня 2025 г., 15:04 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 15:04
ЦАХАЛ: израильские ВВС за сутки атаковали десятки целей в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа продолжают действовать по всему сектору Газы в рамках операции "Колесницы Гидеона". Бойцы 98-й дивизии за последние сутки ликвидировали десятки боевиков с помощью снайперского огня и артиллерийских обстрелов.

Бойцы 252-й дивизии уничтожили пять боевиков, применив авиацию.

Израильские ВВС за последние сутки атаковали десятки целей по всему сектору Газы, включая сооружения военного назначения, группы террористов, противотанковые позиции, туннели и другие объекты террористической инфраструктуры.

Израиль
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