Лапид: "Уклонение от призыва во время войны – это нарушение закона"

Лидер оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид в понедельник, 9 июня, на заседании фракции заявил: "В последние два дня канцелярия премьер-министра вместе с ультраортодоксами сосредоточила все усилия только на одном: отложить санкции в законе об уклонении от призыва. Добиться их отсрочки хотя бы на полгода. Возникает вопрос: почему? Если закон настоящий, если он должен привести к тому, что ультраортодоксы пойдут служить, какая разница, когда начнут действовать санкции? Ведь тому, кто не собирается обманывать, санкции всё равно не грозят. Он пойдёт, он призовется – какое ему дело до санкций? Они предназначены только для тех, кто уклоняется. Ответ в том, что они хотят обмануть. И не может быть другого объяснения. Того, кто не переходит улицу на красный свет, не волнует, что за это положен штраф. Того, кто не грабит банк, не волнует, что за ограбление банка положен тюремный срок. Лишь тот, кто хочет нарушать закон, так сильно беспокоится, каким будет наказание за его нарушение. Если ультраортодоксы пойдут служить, санкции на них не распространятся. Если не пойдут, они не смогут больше получать скидку в 2000 шекелей на детские ясли, не смогут летать за границу и получать водительские права. Не получат ни шекеля. С первого же дня. Если правительство согласится отложить санкции хотя бы на один день, значит оно решило сотрудничать с мошенниками и этот закон – обман. Уклонение от призыва во время войны – это нарушение закона. Тому, кто не собирается нарушать закон, нечего бояться. Тот, у кого есть с этим проблема, просто хочет нарушить закон".

"Ультраортодоксы не скрывают того, что хотят обмануть. Но премьер-министр, Ликуд, "Религиозный сионизм", Бен-Гвир – чем они это объясняют? Что они скажут нашим замечательным бойцам, которые погибают каждый день, если согласятся принять закон, изначально являющийся обманом и мошенничеством? Может ли теперь каждый резервист, получивший повестку "Цав 8" на военную службу, сказать: "Вернитесь ко мне через год"? Может ли теперь каждый солдат-срочник, которому продлевают срок службы, сказать: "Я сначала полечу на полгода в Индию, и вы с этим ничего не сможете сделать"? Закон без немедленных санкций – это не закон. Это очередная ложь Нетаниягу, который продаёт наших бойцов, нашу безопасность – лишь бы удержать свою разваливающуюся коалицию ещё на несколько недель. Юлий Эдельштейн, комитет по иностранным делам и обороне, Кнессет Израиля – не могут с этим согласиться", – резюмировал Лапид.