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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал предупреждение о скором нанесении ударов по портам, контролируемым хуситами

Йемен
Хуситы
ЦАХАЛ
время публикации: 09 июня 2025 г., 22:55 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 22:58
ЦАХАЛ опубликовал предупреждение о скором нанесении ударов по портам, контролируемым хуситами
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал

в соцсети Х предупреждение ко всем, кто находится в йеменских портах Рас-Иса, Ходейда и Ас-Салиф.

"Важное и срочное предупреждение. В связи с тем, что террористический режим хуситов использует указанные морские порты, мы настоятельно призываем всех, кто находится там, эвакуироваться ради собственной безопасности", – говорится в сообщении.

Таким образом, ЦАХАЛ вновь предупреждает о возможном скором нанесении ударов по портам на западе Йемена.

Это предупреждение было опубликовано через несколько часов после того, как хуситы предприняли попытку обстрела Израиля.

Отметим, что предыдущее предупреждение было опубликовано ЦАХАЛом 14 мая, а 16 мая ЦАХАЛ нанес удары по объектам инфраструктуры хуситов на западе Йемена.

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