Ракета хуситов, не долетев до Израиля, упала в Саудовской Аравии

Террористическая организация "Ансар Аллах" предприняла очередную попытку ракетного обстрела Израиля.

Телеканал "Кан-11" передал, что ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракеты, однако сигнала тревоги в Израиле не было, так как ракета упала, по всей видимости, в Саудовской Аравии.

Воздушное пространство Израиля было временно закрыто после запуска ракеты из Йемена - до выяснения, что угроза миновала.

Предыдущая попытка ракетного обстрела Израиля была зафиксирована 7 июля: ракета была перехвачена над территорией Саудовской Аравии.

Предыдущие обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 5, 3, 2 и 1 июня, 29 мая, 27 мая, 25 мая, 23 мая, 22 мая (дважды), 18 мая (в момент объявления результатов конкурса "Евровидение-2025"), 15, 14, 13, 9, 4 мая (падение ракеты на территории аэропорта "Бен-Гурион"), 3 мая, 2 мая (дважды), 27, 26, 23, 18 и 13 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта. Также фиксировались попытки атак с применением ударных беспилотников, ЦАХАЛ сообщал, что БПЛА перехватывались за пределами воздушного пространства Израиля. В ряде случаев (27 мая, 12 мая, 7 мая) ракеты, выпущенные из Йемена, не долетали до Израиля.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.

В мае 2025 года хуситы 15 раз обстреливали Израиль баллистическими ракетами (учтены только случаи, когда ракеты долетали или почти долетали до Израиля, и активировалась тревога "Цева адом"). Это рекордный месячный показатель. Рекорд декабря 2024 года: 11 ракетных обстрелов Израиля в месяц.