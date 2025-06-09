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Израиль

Бетономешалка сбила пожилую женщину в Ашдоде, пострадавшая скончалась

ДТП
Ашдод
время публикации: 09 июня 2025 г., 16:55 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 18:23
Бетономешалка сбила пожилую женщину в Ашдоде, пострадавшая в критическом состоянии
Пресс-служба "Ихуд Ацала"

Трагедия на улице Бальфур в Ашдоде: бетономешалка сбила женщину в возрасте около 80 лет. Пострадавшая получила множественные крайне тяжелые травмы.

Прибывшие на место происшествия парамедики и фельдшеры "Маген Давид Адом" и "Ихуд Ацала" оказали женщине неотложную помощь и повезли ее в больницу, не прекращая реанимации.

Состояние женщины оценивалось как критическое, вскоре из больницы сообщили, что женщина скончалась от полученных травм.

Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.

Израиль
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