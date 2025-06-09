Бетономешалка сбила пожилую женщину в Ашдоде, пострадавшая скончалась

Трагедия на улице Бальфур в Ашдоде: бетономешалка сбила женщину в возрасте около 80 лет. Пострадавшая получила множественные крайне тяжелые травмы.

Прибывшие на место происшествия парамедики и фельдшеры "Маген Давид Адом" и "Ихуд Ацала" оказали женщине неотложную помощь и повезли ее в больницу, не прекращая реанимации.

Состояние женщины оценивалось как критическое, вскоре из больницы сообщили, что женщина скончалась от полученных травм.

Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.