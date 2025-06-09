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Израиль

"Лекарство от Беннета": депутат "Ликуда" внес законопроект о возмещении партийных долгов

Кнессет
Законы
время публикации: 09 июня 2025 г., 16:41 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 16:41
"Лекарство от Беннета": депутат "Ликуда" внес законопроект о возмещении партийных долгов
Sraya Diamant/Flash90

Депутат Кнессета от партии "Ликуд" Авихай Буарон продвигает законопроект, который должен закрыть лазейку для бывших политиков, возвращающихся на всеобщие выборы во главе новой партии.

Согласно его законодательной инициативе, полученные из любого источника средства новой партии, которая, по сути, является новой версией ранее существовавшей и задолжавшей казне партии, должны в первую очередь использоваться на покрытие предыдущих долгов.

Как сообщает в понедельник, 9 июня, "Кипа", этот законопроект может стать серьезным препятствием для бывшего руководителя партии "Новые правые" Нафтали Беннета, планирующего баллотироваться в Кнессет нового созыва во главе партии под рабочим названием "Беннет 2026".

В объяснении к законопроекту указано, что в последние годы стало все более распространенным явление, при котором партии, которым не удалось вновь избраться в Кнессет, остаются с огромными невыплаченными долгами как перед государственной казной, так и перед частными поставщиками. Были также случаи, когда руководители партии-должника стремились создать новую партию, прежде чем позаботиться о погашении своих прежних долгов.

Законопроект оговаривает ряд условий: он будет распространяться на случаи, когда председатель новой партии в течение семи лет, предшествовавших ее созданию, был председателем другой партии, и по вердикту государственного контролера, предыдущая партия неправильно вела свою финансовую деятельность, что стало причиной задолженностей.

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