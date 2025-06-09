Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 9 июня, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Туман на севере Негева.

В Иерусалиме – 16-28 градусов, в Тель-Авиве – 23-26, в Хайфе – 21-26, в Эйлате – 25-39, в Беэр-Шеве – 20-32, в Мицпе-Рамоне – 21-33, на побережье Мертвого моря – 26-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-26, в Ариэле – 19-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-33, на Голанских высотах – 19-32.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 26 градусов, высота волн – 50-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

Во вторник температура немного повысится. В среду-субботу – без существенных изменений.