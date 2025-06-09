"Шоу окончено". Яхта Madleen не доплыла до Газы

В ночь на 9 июня Армия обороны Израиля перехватила яхту Madleen, пытавшуюся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы.

МИД Израиля сообщает: "Все пассажиры "селфи-яхты" живы и невредимы. Им предоставили сэндвичи и воду. Шоу окончено". Опубликованы видео экипажа яхты и фотография довольной Греты Тунберг.

Перехват был осуществлен бойцами морского спецназа "Шайетет-13". Яхта Madleen направлена в морской порт Ашдод.

Ранее катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщал, что связь с яхтой Madleen потеряна и выражал опасения за жизнь и здоровье присутствовавших на борту пропалестинских активистов.

Судя по имеющимся данным, причина исчезновения связи была в том, что военные, окружившие яхту Madleen, приказали выключить мобильные телефоны.

Яхта Madleen, относящаяся к коалиции "Флотилия свободы", отплыла от Сицилии 1 июня. Декларировалась задача команды – доставка в анклав гуманитарной помощи. Заявлялось, что на борту, помимо активистов, находятся детское питание, подгузники, мука, рис, фильтры для воды, средства гигиены и медицинское оборудование. Отметим, что гуманитарная помощь в настоящее время регулярно поступает в Газу.

На борту яхты было немало знаменитостей – пропалестинская экоактивистка Грета Тунберг, депутат Европарламента Рима Хасан – политик палестинского происхождения, представляющая Францию, ирландский актер Лиам Каннингем, сыгравший сира Давоса в сериале "Игра престолов", и другие.