Бен-Гвир побывал на суде против депутата Офера Касифа, политики обменялись оскорблениями

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир прибыл на слушание в суде, где рассматривается дело депутата Офера Касифа, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции. Обвинительное заключение против депутата было подано более года назад, но лишь сегодня, 9 июня, состоялось первое заседание мирового суда Иерусалима.

Итамар Бен-Гвир напустился в здании суда на своего извечного оппонента Офера Касифа, обвиняя его в поддержке террора. "Они убивали наших младенцев – а он говорит о "кровавом нападении на Газу", идиот, идиот! – цитирует министра "Кипа". – Они изнасиловали наших женщин, изнасиловали женщин, убили младенцев – а ты говоришь "кровавое нападение на Газу". Тебе не стыдно?" Затем он обвинил Касифа в поддержке террора, заявив, что депутат должен сидеть в тюрьме.

Офер Касиф назвал поступок Бен-Гвира "дешевым популизмом". "Я предстал перед судом сегодня не как подозреваемый в военных преступлениях, не как разрушитель системы правосудия, не как дезертир, обрекший заложников на мучительную смерть, а как избранник народа, отстаивающий свою позицию и приверженный борьбе за прекращение оккупации и достижения справедливого мира на благо обоих народов, – прокомментировал он стычку с Бен-Гвиром в своем аккаунте в Х. – Безграничная ирония, министр-расист, который многократно был признан виновным в поддержке террора и насилии, решил прийти в суд, чтобы получить еще несколько фотографий. Только сегодня вечером были убиты три человека, за неделю убиты 14 человек, а министр, который должен их защищать, занят твитами и дешевым популизмом".

Напомним, инцидент, к которому относятся обвинения в отношении Офера Касифа, произошел во время демонстрации в мае 2022 года. Нападение на сотрудника полиции попало на видео: депутат по дороге на демонстрацию, которая проходила в Иудее и Самарии, направляет на полицейского автомобиль. Полицейский потребовал от депутата убрать автомобиль со словами: "Вы сейчас передвинете свою машину и не будете на меня наезжать", в ответ на это Касиф потребовал не трогать его, вылез из машины и ударил полицейского по голове.

Касиф также заявил, что он имеет право въезжать на место демонстрации на машине, и потребовал личные данные полицейских. По данным обвинительного заключения, он обвиняется в нападении на сотрудника полиции при исполнении с отягчающими обстоятельствами.