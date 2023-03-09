adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
7 - 16°
Тель-Авив:
12 - 19°
Эйлат:
13 - 24°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.598 ₪ 3.806 ₪
Иерусалим:
7 - 16°
Тель-Авив:
12 - 19°
Эйлат:
13 - 24°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Фоторепортажи

    День протеста и помех: блокированные "Бен-Гурион" и "Аялон". Фоторепортаж

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    Фото: Flash90 и Associated Press

    9 марта в Израиле противниками реформы юридической системы был организован второй "день помех", в рамках которого проводились различные акции протеста, включая целенаправленное создание дорожных заторов, создание помех в движении поездов и работы аэропорта в сочетании с демонстрациями в различных частях страны.

    Одной из целей демонстрантов был премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, который сегодня вылетал с официальным визитом в Италию. Вылет, действительно, был задержан – но не из-за демонстрантов, блокировавших своими автомобилями въезд в международный аэропорт "Бен-Гурион", а в связи с прибытием министра обороны США Ллойда Остина. Нетаниягу прибыл в "Бен-Гурион" на вертолете, побеседовал с Остином, а затем вылетел в Рим. В то же время множество израильтян и иностранных туристов не смогли вовремя попасть в аэропорт.

    adv_11 m_ar_1

    Участники "автопротеста" блокировали не только аэропорт, но и многие другие районы Израиля, создавая заторы. Сотни демонстрантов с государственными флагами Израиля сегодня снова блокировали шоссе "Аялон" в Тель-Авиве. Для наведения порядка были задействованы конная и пешая полиция.

    Сегодня же более чем в тридцати школах в разных частях страны проходил день "Протеста родителей и детей". Акции протеста состоялись во многих высших учебных заведениях.

    В деловых и промышленных центрах проходили демонстрации протеста представителей хайтека. В Тель-Авиве, Хайфе и Иерусалиме на митинги вышли писатели, поддерживающие протест. Сегодня можно было видеть протестующих на многих перекрестках и мостах – от Эйлата до Кирьят-Шмоны.

    adv_12 m_ar_2

    Идет десятая неделя протестов про реформы юридической системы. Несмотря на предложенные компромиссы, оппозиция отказывается от переговоров с коалицией.

    adv_13 article_fenix_desk
    adv_14 article_fenix_mobile
    adv_15 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 9 Марта 2023
    Перекрыто движение по прибрежному шоссе в районе Шфаим
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 9 Марта 2023
    Демонстранты перекрыли Аялон
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 9 Марта 2023
    В Тель-Авиве и "Бен-Гурионе" установлены водометы, есть задержанные
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 9 Марта 2023
    Пробки у въезда в "Бен-Гурион": участники протестов пытаются помешать работе аэропорта
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    19:39 NYT: Саудовская Аравия готова признать Израиль в обмен на обогащение урана
    19:30 Накануне визита Нетаниягу в Италию недалеко от Рима появилось антисемитское граффити со свастикой
    18:59 Налоговые поступления в январе-феврале сократились на 4,2% по сравнению с прошлым годом
    18:29 На акциях протеста, проходящих по всей стране, полицией задержаны 30 демонстрантов
    18:21 Прошлой ночью прошла встреча представителей израильского бизнеса со Смотричем и Левиным
    17:42 Министр пропаганды уволилась из Кнессета в рамках "норвежского закона"
    17:02 Проект "Проверено" опубликовал детальный разбор вброса дезинформации о "запрете флага Украины в Израиле"
    16:54 После порчи радужного флага у ЛГБТ-центра в Тель-Авиве флаги могут появиться на всех муниципальных зданиях
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5