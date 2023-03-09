День протеста и помех: блокированные "Бен-Гурион" и "Аялон". Фоторепортаж

Фото: Flash90 и Associated Press

9 марта в Израиле противниками реформы юридической системы был организован второй "день помех", в рамках которого проводились различные акции протеста, включая целенаправленное создание дорожных заторов, создание помех в движении поездов и работы аэропорта в сочетании с демонстрациями в различных частях страны.

Одной из целей демонстрантов был премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, который сегодня вылетал с официальным визитом в Италию. Вылет, действительно, был задержан – но не из-за демонстрантов, блокировавших своими автомобилями въезд в международный аэропорт "Бен-Гурион", а в связи с прибытием министра обороны США Ллойда Остина. Нетаниягу прибыл в "Бен-Гурион" на вертолете, побеседовал с Остином, а затем вылетел в Рим. В то же время множество израильтян и иностранных туристов не смогли вовремя попасть в аэропорт.

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Участники "автопротеста" блокировали не только аэропорт, но и многие другие районы Израиля, создавая заторы. Сотни демонстрантов с государственными флагами Израиля сегодня снова блокировали шоссе "Аялон" в Тель-Авиве. Для наведения порядка были задействованы конная и пешая полиция.

Сегодня же более чем в тридцати школах в разных частях страны проходил день "Протеста родителей и детей". Акции протеста состоялись во многих высших учебных заведениях.

В деловых и промышленных центрах проходили демонстрации протеста представителей хайтека. В Тель-Авиве, Хайфе и Иерусалиме на митинги вышли писатели, поддерживающие протест. Сегодня можно было видеть протестующих на многих перекрестках и мостах – от Эйлата до Кирьят-Шмоны.

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Идет десятая неделя протестов про реформы юридической системы. Несмотря на предложенные компромиссы, оппозиция отказывается от переговоров с коалицией.