В Тель-Авиве и "Бен-Гурионе" установлены водометы, есть задержанные

В рамках второго "дня помех", объявленного сегодня лидерами протестов против юридической реформы, в более ста точках страны – от Эйлата до Кирьят-Шмоны проходят акции протеста.

Полиция уже задержала 15 человек. Семеро задержаны за взлом офиса Форума "Коэлет" в Иерусалиме, трое на перекрестке Раанана и еще пятеро на демонстрации в Кфар а-Ярок.

По всей стране блокируются дороги и перекрестки. В Тель-Авиве перекрыт перекресток Азриэли и съезды на шоссе Аялон. В районе перекрестка и улицы Каплан митингуют несколько тысяч человек. Ранее протестующие перекрывали движение по проспекту Роках.

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В нескольких местах в центре Тель-Авива уже установлены водометы, работает конная полиция.

В Хайфе демонстранты какое-то время блокировали порт.

Десятки машин приехали в аэропорт имени Бен-Гуриона, чтобы помешать главе правительства и его супруге вылететь в Рим. У въезда в аэропорт и между терминалами наблюдаются сильные заторы. Рядом с третьим терминалом аэропорта установлены водомёты. Ранее министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир приехал в аэропорт, где сделал заявление о том, что протесты являются легитимными, пока не мешают жизни граждан. Все авиарейсы вылетают и садятся по расписанию.

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Участники протестов против судебной реформы проводят сегодня второй "день помех", в рамках которого планируются различные акции протеста, включая целенаправленное создание дорожных заторов и помехи в движении поездов и работы аэропорта в сочетании с демонстрациями в различных частях страны.

Мероприятия начались в 07:30 "Протеста родителей и детей", который прошел более чем в тридцати школах в разных частях страны, и завершатся только к вечеру.