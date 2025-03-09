В Негеве перевернулся автобус: один погибший, множество пострадавших

В ночь на 9 марта на 40-й трассе при движении в южном направлении, недалеко от развязки Махаз, перевернулся пассажирский автобус, следовавший по 469-му маршруту.

В результате аварии один мужчина (22 года) погиб, 16 человек были травмированы. По данным службы "Маген Давид Адом" травмы средней тяжести получили три человека, остальные травмированы легко. 12 пострадавших были доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.