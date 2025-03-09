Пожар в Хадере, двое пострадавших в тяжелом состоянии

После полуночи 9 марта в Хадере на улице Хативат Голани произошел пожар в одной из квартир в пятиэтажном жилом здании.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" эвакуировала с места происшествия трех пострадавших, двое из них – мужчина около 50 лет и мужчина около 20 лет – в тяжелом состоянии.

Пострадавшие доставлены в больницы РАМБАМ в Хайфе и "Гилель Яфе" в Хадере.

Наиболее тяжелое состояние у молодого мужчины, он получил ожоги третьей степени, поражены 100% поверхности тела.

Причины пожара выясняются.