Пожар в Хадере, двое пострадавших в тяжелом состоянии
время публикации: 09 марта 2025 г., 00:50 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 05:26
После полуночи 9 марта в Хадере на улице Хативат Голани произошел пожар в одной из квартир в пятиэтажном жилом здании.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" эвакуировала с места происшествия трех пострадавших, двое из них – мужчина около 50 лет и мужчина около 20 лет – в тяжелом состоянии.
Пострадавшие доставлены в больницы РАМБАМ в Хайфе и "Гилель Яфе" в Хадере.
Наиболее тяжелое состояние у молодого мужчины, он получил ожоги третьей степени, поражены 100% поверхности тела.
Причины пожара выясняются.