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Израиль

Пожар в Хадере, двое пострадавших в тяжелом состоянии

Мада
Пожары
время публикации: 09 марта 2025 г., 00:50 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 05:26
Пожар в Хадере, двое пострадавших в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

После полуночи 9 марта в Хадере на улице Хативат Голани произошел пожар в одной из квартир в пятиэтажном жилом здании.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" эвакуировала с места происшествия трех пострадавших, двое из них – мужчина около 50 лет и мужчина около 20 лет – в тяжелом состоянии.

Пострадавшие доставлены в больницы РАМБАМ в Хайфе и "Гилель Яфе" в Хадере.

Наиболее тяжелое состояние у молодого мужчины, он получил ожоги третьей степени, поражены 100% поверхности тела.

Причины пожара выясняются.

Израиль
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