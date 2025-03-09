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Израиль

Учения "Зодиак": ЦАХАЛ проверяет готовность баз к отражению атак

Пресс-служба ЦАХАЛа
Учения
ЦАХАЛ
время публикации: 09 марта 2025 г., 06:05 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 06:14
Авиабаза Рамат-Давид, около Хайфы
Flash90

Рано утром 9 марта началась внезапная проверка готовности военных баз ЦАХАЛа к отражению атак. Учения "Зодиак" проходят под личным контролем и руководством нового начальника генерального штаба ЦАХАЛа Эяля Замира.

Судя по сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, в рамках учений отрабатываются сценарии проникновения противника на военные базы и позиции, включая передовые посты. В частности, учения проходят на базе Рамат-Давид (около Хайфы), где отрабатывается сценарий одновременного внезапного проникновения противника на базу с разных сторон.

Во время учений будут наблюдаться активные передвижения сил безопасности и ВВС, в районе базы Рамат-Давид будут слышны взрывы.

Кроме того, в Северном округе проводится внезапная проверка контролера ЦАХАЛа.

Израиль
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