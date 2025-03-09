Учения "Зодиак": ЦАХАЛ проверяет готовность баз к отражению атак

Рано утром 9 марта началась внезапная проверка готовности военных баз ЦАХАЛа к отражению атак. Учения "Зодиак" проходят под личным контролем и руководством нового начальника генерального штаба ЦАХАЛа Эяля Замира.

Судя по сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, в рамках учений отрабатываются сценарии проникновения противника на военные базы и позиции, включая передовые посты. В частности, учения проходят на базе Рамат-Давид (около Хайфы), где отрабатывается сценарий одновременного внезапного проникновения противника на базу с разных сторон.

Во время учений будут наблюдаться активные передвижения сил безопасности и ВВС, в районе базы Рамат-Давид будут слышны взрывы.

Кроме того, в Северном округе проводится внезапная проверка контролера ЦАХАЛа.