При взрыве на мосту Ла-Гуардия ранен бывший мэр Бат-Яма Шломо Лахиани

По сообщению INN, взорвавшийся на мосту Ла-Гуардия автомобиль принадлежит бывшему мэру Бат-Яма Шломо Лахиани, сам он в результате взрыва получил легкие ранения. Полиция подозревает криминальную подоплеку происшествия.

Имя Шломо Лахиани неоднократно фигурировало в криминальных сводках Израиля. Чуть больше года назад под его автомобилем нашли взрывное устройство. Сам Лахиани заявил полицейским, что он "не имеет ни малейшего представления, кто мог пытаться его взорвать".

В 2014 году Шломо Лахиани был признан судом виновным в злоупотреблении общественным доверием и приговорен к шести месяцам общественных работ и штрафу, суд также запретил ему в течение семи лет занимать общественные должности.