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Израиль

При взрыве на мосту Ла-Гуардия ранен бывший мэр Бат-Яма Шломо Лахиани

время публикации: 09 марта 2025 г., 16:22 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 16:36
При взрыве на мосту Ла-Гуардия ранен бывший мэр Бат-Яма Шломо Лахиани
Yonatan Sindel/Flash90
При взрыве на мосту Ла-Гуардия ранен бывший мэр Бат-Яма Шломо Лахиани
Пресс-служба МАДА

По сообщению INN, взорвавшийся на мосту Ла-Гуардия автомобиль принадлежит бывшему мэру Бат-Яма Шломо Лахиани, сам он в результате взрыва получил легкие ранения. Полиция подозревает криминальную подоплеку происшествия.

Имя Шломо Лахиани неоднократно фигурировало в криминальных сводках Израиля. Чуть больше года назад под его автомобилем нашли взрывное устройство. Сам Лахиани заявил полицейским, что он "не имеет ни малейшего представления, кто мог пытаться его взорвать".

В 2014 году Шломо Лахиани был признан судом виновным в злоупотреблении общественным доверием и приговорен к шести месяцам общественных работ и штрафу, суд также запретил ему в течение семи лет занимать общественные должности.

Израиль
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