СМИ: на мосту возле Ла-Гуардия взорвался автомобиль бывшего мэра из центра Израиля

По сообщению израильских СМИ, автомобиль, взорвавшийся на мосту Ла-Гуардия на трассе 20 (Аялон Даром) принадлежит бывшему мэру одного из городов в центральной части Израиля.

По сообщению "Маген Давид Адом", в результате взрыва пострадали двое мужчин в возрасте около 35 лет, оба они получили контузии и травмы конечностей. Один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести, второй ранен легко.

В связи с происшествием участок Аялон Даром, где произошел взрыв, перекрыт для движения транспорта, на месте работают крупные силы полиции и полицейские саперы.

Причина взрыва устанавливается.