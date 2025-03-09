СМИ: на мосту возле Ла-Гуардия взорвался автомобиль бывшего мэра из центра Израиля
время публикации: 09 марта 2025 г., 16:09 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 16:12
По сообщению израильских СМИ, автомобиль, взорвавшийся на мосту Ла-Гуардия на трассе 20 (Аялон Даром) принадлежит бывшему мэру одного из городов в центральной части Израиля.
По сообщению "Маген Давид Адом", в результате взрыва пострадали двое мужчин в возрасте около 35 лет, оба они получили контузии и травмы конечностей. Один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести, второй ранен легко.
В связи с происшествием участок Аялон Даром, где произошел взрыв, перекрыт для движения транспорта, на месте работают крупные силы полиции и полицейские саперы.
Причина взрыва устанавливается.
Ссылки по теме