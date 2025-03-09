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Израиль

Офицер полиции узнал о гибели сына, прибыв на место аварии в Негеве

Полиция
Мада
Негев
Погибшие
ДТП
время публикации: 09 марта 2025 г., 11:38 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 11:38
Офицер полиции узнал о гибели сына, прибыв на место аварии в Негеве
Пресс-служба МАДА

Стало известно имя 22-летнего мужчины, который погиб минувшей ночью в результате аварии с автобусом, следовавшим по 469-му маршруту по 40-й трассе, недалеко от развязки Махаз.

Это Лирон Авитан – сын заместителя начальника полиции Йоси Авитана, командующего дорожной полицией Южного округа полиции. Его отец прибыл на место происшествия, и там узнал о гибели сына.

По данным службы "Маген Давид Адом" травмы средней тяжести получили три человека, остальные травмированы легко. 12 пострадавших были доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 марта 2025

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