Машины МАДА во время оказания помощи в Меа-Шеарим были разрисованы свастиками

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает о возмутительном инциденте в иерусалимском районе Меа-Шеарим, где проживают ультраортодоксальные евреи.

В ночь на 9 марта (около 3:00) две бригады МАДА прибыли по вызову в указанный район для оказания срочной медицинской помощи.

Пока парамедики и врачи находились в квартире пациента, оказывая ему медицинскую помощь, неизвестные совершили акты вандализма, нарисовав свастики поверх израильских флагов на автомобилях МАДА.

По данному факту проводится расследование.