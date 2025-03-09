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Израиль

Машины МАДА во время оказания помощи в Меа-Шеарим были разрисованы свастиками

Харедим
Мада
Иерусалим
время публикации: 09 марта 2025 г., 09:14 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 09:21
Машины МАДА во время оказания помощи в Меа-Шеарим были разрисованы свастиками
Пресс-служба МАДА
Машины МАДА во время оказания помощи в Меа-Шеарим были разрисованы свастиками
Пресс-служба МАДА

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает о возмутительном инциденте в иерусалимском районе Меа-Шеарим, где проживают ультраортодоксальные евреи.

В ночь на 9 марта (около 3:00) две бригады МАДА прибыли по вызову в указанный район для оказания срочной медицинской помощи.

Пока парамедики и врачи находились в квартире пациента, оказывая ему медицинскую помощь, неизвестные совершили акты вандализма, нарисовав свастики поверх израильских флагов на автомобилях МАДА.

По данному факту проводится расследование.

Израиль
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