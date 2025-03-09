Машины МАДА во время оказания помощи в Меа-Шеарим были разрисованы свастиками
время публикации: 09 марта 2025 г., 09:14 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 09:21
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает о возмутительном инциденте в иерусалимском районе Меа-Шеарим, где проживают ультраортодоксальные евреи.
В ночь на 9 марта (около 3:00) две бригады МАДА прибыли по вызову в указанный район для оказания срочной медицинской помощи.
Пока парамедики и врачи находились в квартире пациента, оказывая ему медицинскую помощь, неизвестные совершили акты вандализма, нарисовав свастики поверх израильских флагов на автомобилях МАДА.
По данному факту проводится расследование.