Около Иерусалима задержана дочь активиста ХАМАСа

Полиция сообщает о задержании 17-летней жительницы Абу-Тора, пригорода Иерусалима, по подозрению в подстрекательстве и поддержке террористических организаций.

Поводом для задержания послужила записка, оставленная подозреваемой на лобовом стекле автомобиля полиции, в которой были фразы на арабском: "Они хотели убрать Газу из географии, а она вошла в историю", "Победа Аллаха и освобождение близко", "Мы победим или умрем", "Газа – это сердцебиение гордости", "Бригады мучеников Изз ад-Дина аль-Кассама" и "По воле Аллаха мы растерзаем вас и сотрем иллюзии вашего государства". Кроме того, в записке содержался 154-й аят из Корана: "Не говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха: "Мертвы". Они живы, но вы не ощущаете этого".

Установлено, что задержанная является дочерью активиста террористической организации ХАМАС, который в 2017 году был осужден за принадлежность к террористической организации и отбывал срок в тюрьме. При обыске в ее доме были найдены другие подстрекательские материалы. В ходе допроса задержанная говорила: "У каждой фразы есть смысл" и "Мы победим". Срок содержания ее под стражей продлен пока до 10 марта.