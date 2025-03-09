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Израиль

В бедуинских деревнях в Негеве обнаружены четыре обезьяны и львенок

Полиция
Негев
Животные
время публикации: 09 марта 2025 г., 08:34 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 08:42
В бедуинских деревнях в Негеве обнаружены четыре обезьяны и львенок
Пресс-служба полиции Израиля
В бедуинских деревнях в Негеве обнаружены четыре обезьяны и львенок
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает, что в минувшие выходные в бедуинских населенных пунктах в Негеве были обнаружены и спасены четыре обезьяны и львенок, содержавшиеся в неподходящих условиях.

Ранее сообщалось об операции по спасению обезьяны в деревне Бир-Хададж. Сообщается, что похожие операции также были проведены в Тель-Шеве и окрестностях.

Каким образом эти животные попали в бедуинские деревни, выясняется.

Спасенные животные переданы инспекторам Управления природы и парков. Позже их доставят в приют для медицинского обследования и лечения.

Полицейские силы Негева и Южного округа продолжат усилия по выявлению подозреваемых и спасению животных, содержащихся незаконно.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 марта 2025

Полицейские спасли обезьяну, содержавшуюся в неподходящих условиях в деревне Бир-Хададж