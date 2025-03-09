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Израиль

Подано обвинение против массажиста, подозреваемого в сексуальном преступлении

Сексуальное насилие
Прокуратура
время публикации: 09 марта 2025 г., 15:33 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 15:46
Подано обвинение против массажиста, подозреваемого в сексуальном преступлении
AP Photo/Pat Wellenbach

Государственная прокуратура подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против массажиста Павла Лихачева (34 года) из Ашдода – в связи с проведенным расследованием после получения жалобы от одной из его клиенток.

В обвинительном заключении сказано, что Лихачев работал массажистом в ​​спа-комплексе на юге страны (место не указано). В январе 2025 года одна из женщин, приехавших в этот спа-комплекс в рамках "дня развлечений" от своей работы, пошла на массаж к обвиняемому, во время которого он, по ее словам, совершил сексуальное преступление.

В уведомлении прокуратуры не приведено дополнительных подробностей.

Израиль
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