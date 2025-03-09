Подано обвинение против массажиста, подозреваемого в сексуальном преступлении

Государственная прокуратура подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против массажиста Павла Лихачева (34 года) из Ашдода – в связи с проведенным расследованием после получения жалобы от одной из его клиенток.

В обвинительном заключении сказано, что Лихачев работал массажистом в ​​спа-комплексе на юге страны (место не указано). В январе 2025 года одна из женщин, приехавших в этот спа-комплекс в рамках "дня развлечений" от своей работы, пошла на массаж к обвиняемому, во время которого он, по ее словам, совершил сексуальное преступление.

В уведомлении прокуратуры не приведено дополнительных подробностей.