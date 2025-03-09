Гражданин Турции обвинен в убийстве после того, как насмерть сбил человека в Тель-Авиве

Предъявлены обвинения 32-летнему Анвару Атифу – гражданину Турции, который в ночь на 15 февраля 2025 года, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в Тель-Авиве на улице Дерех А-Агана насмерть сбил 26-летнего Олегбека Усманова, ехавшего на электросамокате.

Атиф обвинен в непредумышленном убийстве, халатности, вождении в нетрезвом виде, а также в воспрепятствовании осуществлению правосудия и ряде других преступлений.

В обвинительном заключении сказано, что Анвар Атиф той ночью был пьян, он напился в одном из клубов в здании центральной автобусной станции в Тель-Авиве, кроме того ранее он был лишен водительских прав. Тем не менее, он сел за руль автомобиля, и ехал на скорости 93 км/ч по городской улице, где разрешено движение со скоростью не более 30 км/ч. Он насмерть сбил Олегбека Усманова, ехавшего на электросамокате, а также сбил еще одного человека, ехавшего на электровелосипеде (этот человек не был серьезно травмирован). Совершив наезд, Анвар Атиф попытался скрыться, но вскоре был арестован недалеко от места аварии после полицейской погони.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о заключении подсудимого под стражу до окончания судебного разбирательства против него.