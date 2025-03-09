x
09 марта 2025
|
последняя новость: 11:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 марта 2025
|
09 марта 2025
|
последняя новость: 11:56
09 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Изобретательные воры: полиция задержала в Нетании двух новых репатриантов

Полиция
Расследование
время публикации: 09 марта 2025 г., 10:28 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 10:40
Изобретательные воры: полиция задержала в Нетании двух новых репатриантов
Пресс-служба полиции Израиля
Изобретательные воры: полиция задержала в Нетании двух новых репатриантов
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала около торгового комплекса Глилот мужчину и женщину, подозреваемых в совершении краж в магазинах. Пресс-служба полиции сообщает, что задержаны жители Нетании – мужчина 42 лет и женщина 30 лет.

В ходе обыска, в том числе в автомобиле, у задержанных изъяты сумки, которые были "оборудованы" защитными экранами, позволявшими проходить через системы обнаружения маркированных товаров. В этих сумках были найдены дорогая одежда, очки и прочие аксессуары, общей стоимостью на многие тысячи шекелей. По версии следствия, все эти предметы были украдены.

По данным редакции Newsru.co.il, задержанные являются новыми репатриантами из стран бывшего СССР. Женщина – из Беларуси.

Расследование продолжается.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook