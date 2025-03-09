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Израиль

Возле Таркумии при попытке проникновения в Израиль ранены двое палестинских арабов

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 09 марта 2025 г., 22:21 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 22:21
Возле Таркумии при попытке проникновения в Израиль ранены двое палестинских арабов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о предотвращении попытки незаконного проникновения в Израиль в районе Таркумии, между Хевроном и Кирьят-Гатом.

Израильские военные открыли огонь в сторону нарушителей, пытавшихся преодолеть заградительное сооружение, зафиксировав попадание в цель.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в этом инциденте были ранены двое палестинских арабов, еще одному удалось скрыться.

Израиль
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