Возле Таркумии при попытке проникновения в Израиль ранены двое палестинских арабов

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о предотвращении попытки незаконного проникновения в Израиль в районе Таркумии, между Хевроном и Кирьят-Гатом.

Израильские военные открыли огонь в сторону нарушителей, пытавшихся преодолеть заградительное сооружение, зафиксировав попадание в цель.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в этом инциденте были ранены двое палестинских арабов, еще одному удалось скрыться.