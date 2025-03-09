Возле Таркумии при попытке проникновения в Израиль ранены двое палестинских арабов
время публикации: 09 марта 2025 г., 22:21 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 22:21
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о предотвращении попытки незаконного проникновения в Израиль в районе Таркумии, между Хевроном и Кирьят-Гатом.
Израильские военные открыли огонь в сторону нарушителей, пытавшихся преодолеть заградительное сооружение, зафиксировав попадание в цель.
Радиостанция "Кан Бет" передала, что в этом инциденте были ранены двое палестинских арабов, еще одному удалось скрыться.