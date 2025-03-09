Полиция считает, что водитель перевернувшегося в Негеве автобуса уснул за рулем

Представители полиции подозревают, что водитель автобуса 469 маршрута, который перевернулся накануне ночью на 40-й трассе в Негеве, заснул за рулем. На допросе он утверждал, что причиной аварии была техническая неисправность автобуса, сообщает 12 канал ИТВ.

Авария произошла в 02:15 на маршруте 469 из Тель-Авива в Беэр-Шеву на трассе 40, на участке без освещения. Водитель, 23-летний житель поселения Хура в Негеве, отклонился влево на правом повороте, столкнулся с железным защитным барьером, пробил его и перевернулся.

В результате аварии погиб 22-летний Лирон Авитан, сын руководителя дорожной полиции Южного округа Йоси Авитана. Его отец прибыл на место происшествия, и там узнал о гибели сына.