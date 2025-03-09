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Израиль

Полиция считает, что водитель перевернувшегося в Негеве автобуса уснул за рулем

ДТП
Расследование
время публикации: 09 марта 2025 г., 21:30 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 21:34
Полиция считает, что водитель перевернувшегося в Негеве автобуса уснул за рулем
Пресс-служба МАДА

Представители полиции подозревают, что водитель автобуса 469 маршрута, который перевернулся накануне ночью на 40-й трассе в Негеве, заснул за рулем. На допросе он утверждал, что причиной аварии была техническая неисправность автобуса, сообщает 12 канал ИТВ.

Авария произошла в 02:15 на маршруте 469 из Тель-Авива в Беэр-Шеву на трассе 40, на участке без освещения. Водитель, 23-летний житель поселения Хура в Негеве, отклонился влево на правом повороте, столкнулся с железным защитным барьером, пробил его и перевернулся.

В результате аварии погиб 22-летний Лирон Авитан, сын руководителя дорожной полиции Южного округа Йоси Авитана. Его отец прибыл на место происшествия, и там узнал о гибели сына.

Израиль
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