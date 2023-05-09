В четырех крупнейших отделениях МВД, где будут оформлять заказ загранпаспортов, прекратится работа визовых отделов

В самых крупных отделениях Управления регистрации населения в Иерусалиме, Хайфе, Тель-Авиве и Беэр-Шеве, которые с 15 мая как минимум в течение месяца будут заниматься только оформлением биометрических загранпаспортов ("дарконов"), прекратится на этот период работа визовых отделов.

Это означает, что все заказанные в эти отделения очереди на оформление виз, в частности для супругов израильтян, проходящих процесс СТУПРО, будут перенесены на неопределенное время.

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Для тех, кто проходит процесс СТУПРО или любые другие процессы воссоединения семей, оформления пожилых родителей и так далее, это может означать потерю возможности выйти на работу и множество других проблем.

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В Управлении регистрации населения заявляют, что "уделяют внимание всем темам и переносят очереди на другую дату".

Что касается самого решения вопроса с загранпаспортами, то пока неясно, когда люди, выстоявшие живую очередь в одном из этих отделений, смогут получить "даркон" на руки. В Управлении регистрации населения сообщили, что работают над вопросом увеличения темпов выдачи паспортов, однако отказались отвечать на вопрос нашей редакции о том, сколько в стране есть аппаратов, которые печатают биометрические паспорта.

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В связи с отменой очередей в визовые отделы Израильская ассоциация смешанных пар заявила, что проведет 9 мая у дома главы МВД Моше Арбеля митинг против приостановки решения вопросов о выдаче виз людям, находящимся в процессе СТУПРО.