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    В Израиле

    В четырех крупнейших отделениях МВД, где будут оформлять заказ загранпаспортов, прекратится работа визовых отделов

    время публикации: | последнее обновление:
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    В четырех крупнейших отделениях МВД, где будут оформлять заказ загранпаспортов, прекратится работа визовых отделов
    Tomer Neuberg/Flash90

    В самых крупных отделениях Управления регистрации населения в Иерусалиме, Хайфе, Тель-Авиве и Беэр-Шеве, которые с 15 мая как минимум в течение месяца будут заниматься только оформлением биометрических загранпаспортов ("дарконов"), прекратится на этот период работа визовых отделов.

    Это означает, что все заказанные в эти отделения очереди на оформление виз, в частности для супругов израильтян, проходящих процесс СТУПРО, будут перенесены на неопределенное время.

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    Для тех, кто проходит процесс СТУПРО или любые другие процессы воссоединения семей, оформления пожилых родителей и так далее, это может означать потерю возможности выйти на работу и множество других проблем.

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    В Управлении регистрации населения заявляют, что "уделяют внимание всем темам и переносят очереди на другую дату".

    Что касается самого решения вопроса с загранпаспортами, то пока неясно, когда люди, выстоявшие живую очередь в одном из этих отделений, смогут получить "даркон" на руки. В Управлении регистрации населения сообщили, что работают над вопросом увеличения темпов выдачи паспортов, однако отказались отвечать на вопрос нашей редакции о том, сколько в стране есть аппаратов, которые печатают биометрические паспорта.

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    В связи с отменой очередей в визовые отделы Израильская ассоциация смешанных пар заявила, что проведет 9 мая у дома главы МВД Моше Арбеля митинг против приостановки решения вопросов о выдаче виз людям, находящимся в процессе СТУПРО.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 1 Мая 2023
    В четырёх отделениях МВД можно будет получить загранпаспорта в порядке живой очереди
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 26 Апреля 2023
    Проблемы с заказом очередей в МВД и другие госучреждения Израиля: причины, расследование, комментарии
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 Апреля 2023
    В мае в центре страны откроется отделение МВД для выдачи биометрических загранпаспортов
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