Операция ЦАХАЛа в Газе: ночью удары наносились в основном по целям на севере сектора

В ночь на 9 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям в основном на севере сектора Газы. Продолжается операция в Рафахе (Рафиахе). Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий в Газе высокая.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в районах Зайтун и Ас-Сабра, на юго-востоке города Газа; в районе Зайтун были нанесены удары по домам семей Абу Хауар, Ясин, Дауд, есть убитые и раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе Таль аль-Хауа, на юго-западе города Газа; вертолеты ЦАХАЛа обстреливали цели на юге города Газа; был нанесен по дому семьи Абу Шаабан в районе перекрестка Сарайя в центре города Газа; ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в других районах северной части сектора.

В центре сектора: пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала о нанесении интенсивных ударов по объектам террористической инфраструктуры ХАМАСа в центре сектора Газы.

На юге сектора: израильские военные обстреливали из артиллерийских орудия район возле КПП "Рафах"; катера ВМФ ЦАХАЛа обстреляли западные районы Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 9 мая. Ночью ЦАХАЛ сообщал только об ударах по целям в центре сектора Газы.