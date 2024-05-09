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Израиль

На севере Израиля в ходе боевых действий погиб старший сержант Хаим Сабах

время публикации: 09 мая 2024 г., 05:58 | последнее обновление: 09 мая 2024 г., 06:05
На севере Израиля в ходе боевых действий погиб старший сержант Хаим Сабах
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: во время оперативных действий на севере Израиля погиб 20-летний старший сержант Хаим Сабах, из Холона, боец 869-го батальона 91-й дивизии "А-Галиль".

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 615 военнослужащих ЦАХАЛа.

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