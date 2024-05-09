На севере Израиля в ходе боевых действий погиб старший сержант Хаим Сабах

Разрешено к публикации: во время оперативных действий на севере Израиля погиб 20-летний старший сержант Хаим Сабах, из Холона, боец 869-го батальона 91-й дивизии "А-Галиль".

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 615 военнослужащих ЦАХАЛа.