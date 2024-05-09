Высокопоставленный сотрудник системы безопасности более десяти лет сидит в тюрьме за изнасилования

Работник системы безопасности вот уже более десяти лет отбывает тюремное заключение после того, как был признан виновным в серии тяжких сексуализированных преступлений в отношении нескольких жертв. Весь судебный процесс проходил за закрытыми дверями, и вся информация об инциденте была засекречена.

Публикация стала возможной после того, как газете "Гаарец" с помощью адвоката Ширы Брик Хаймович удалось добиться от суда разрешения на частичную публикацию.

Окружной суд Беэр-Шевы под председательством судьи Ариэля Ваго в четверг, 9 мая разрешил к публикации несколько основных моментов инцидента. В соответствии с разрешенной к публикации информацией, более десяти лет назад государственный служащий, имя, звание и место работы которого запрещены к разглашению, был осужден за злоупотребление служебными полномочиями и сексуализированное насилие в отношении нескольких жертв. Обвинения включали тяжкие преступления против половой неприкосновенности жертв.

В рамках сделки с правосудием обвиняемый признался в своих преступлениях и был приговорен к "значительному сроку заключения" (конкретизация также запрещена к публикации). Он отбывает свое наказание до сих пор.

Все следствие и судебное разбирательство по этому делу проходили за закрытыми дверями в обстановке строгой секретности для "защиты безопасности государства и защиты частной жизни пострадавших".