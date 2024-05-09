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Израиль

ЦАХАЛ в ночь на 9 мая действовал в районах Хеврона, Шхема, Рамаллы, Дженина, Иерихона

время публикации: 09 мая 2024 г., 07:00 | последнее обновление: 09 мая 2024 г., 07:06
ЦАХАЛ в ночь на 9 мая действовал в районах Хеврона, Шхема, Рамаллы, Дженина, Иерихона
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 9 мая действовали в Хевроне и около Хеврона (в Хальхуле), в лагере Аль-Айн в Шхеме и около Шхема (в Тале), около Рамаллы (в Бурке и в районе Умм аш-Шарайэт в городе Аль-Бира), около Дженина (в Кабатии, Бартаа), в лагере Акабат Джабр (на южной окраине Иерихона).

Происходили столкновения. Есть раненые с палестинской стороны. Задержаны подозреваемые.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 9 мая.

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