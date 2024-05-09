Население Израиля – 9,9 миллиона человек, 73% евреев и 21% арабов

В преддверии Дня Независимости Центральное бюро статистики опубликовало традиционный отчет о населении Израиля. В соответствии с этим отчетом, в Израиле 9,9 миллиона жителей, из них 7247 тысяч (73,2%) евреев, 2089 тысяч (21,1%) арабов и 564 тысячи (5,7%) представителей других национальностей.

С прошлого, 75-го Дня Независимости, численность населения Израиля выросла на 189 тысяч человек, или на 1,9%. За это время в Израиле родилось 196 тысяч детей, в Израиль приехали 37 тысяч репатриантов, и скончались 60 тысяч человек.

На момент создания Государства Израиль в 1948 году численность населения составляла 806 тысяч человек: таким образом, за прошедшие 76 лет население еврейского государства выросло более чем в 12 раз.

Со дня создания Государства Израиль прибыли 3,4 миллиона репатриантов. С 1990 года в Израиль прибыли 1,6 миллиона репатриантов – то есть, 47,1% репатриантов от общего количества с момента создания страны.

Если сохранятся нынешние темпы прироста населения, к следующему Дню Независимости численность населения Израиля превысит 10 миллионов человек. В 2030 году прогнозируемая численность населения составит 11,1 миллиона, в 2040 году – 13,2 миллиона, и на сотый День Независимости Израиля в 2048 году ожидается численность населения 15,2 миллиона человек.

По состоянию на конец 2022 года, примерно 45% от общего количества евреев в мире жили в Израиле. Примерно 80% евреев в Израиле – уроженцы страны ("сабры").

Население Израиля относительно молодо: в нашей стране 28% населения это дети от рождения до 14-летнего возраста, и 12% населения – люди в возрасте 65 лет и старше.