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Израиль

Работа аэропорта Бен-Гурион была ненадолго приостановлена из-за обстрела из Йемена

Йемен
Хуситы
Авиация
время публикации: 09 мая 2025 г., 17:02 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 17:02

Работа аэропорта Бен-Гурион была приостановлена из-за обстрела из Йемена. После непродолжительной паузы взлеты и посадки самолетов возобновились.

В 16:24-16:27 9 мая, после предуведомления в 16:23, в центре Израиля прозвучали сирены "Цева адом". ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Йемена.

Тревога была слышна в десятках городов – от Иерусалима и Бейт-Шемеша до Тель-Авива и Нетании.

ЦАХАЛ заявил о перехвате одной ракеты.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что одна женщина получила травму ноги по пути в убежище.

Израиль
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Сирены в центре Израиля: ракетный обстрел из Йемена