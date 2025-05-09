Работа аэропорта Бен-Гурион была ненадолго приостановлена из-за обстрела из Йемена

Работа аэропорта Бен-Гурион была приостановлена из-за обстрела из Йемена. После непродолжительной паузы взлеты и посадки самолетов возобновились.

В 16:24-16:27 9 мая, после предуведомления в 16:23, в центре Израиля прозвучали сирены "Цева адом". ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Йемена.

Тревога была слышна в десятках городов – от Иерусалима и Бейт-Шемеша до Тель-Авива и Нетании.

ЦАХАЛ заявил о перехвате одной ракеты.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что одна женщина получила травму ноги по пути в убежище.