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Израиль

Сирены в центре Израиля: ракетный обстрел из Йемена

Цева адом
Йемен
Хуситы
время публикации: 09 мая 2025 г., 16:24 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 16:42
Сирены в центре Израиля: ракетный обстрел из Йемена
Фото NEWSru.co.il

В 16:24-16:27 9 мая, после предуведомления в 16:23, в центре Израиля прозвучали сирены "Цева адом". ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Йемена.

Тревога была слышна в десятках городов – от Иерусалима и Бейт-Шемеша до Тель-Авива и Нетании.

ЦАХАЛ заявил о перехвате одной ракеты.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что одна женщина получила травму ноги по пути в убежище.

7 мая хуситы также пытались обстрелять Израиль, но ракета упала в Саудовской Аравии.

Предыдущие обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 4 мая (падение ракеты на территории аэропорта "Бен-Гурион"), 3 мая, 2 мая (дважды), 27, 26, 23, 18 и 13 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта. Также фиксировались попытки атак с применением ударных беспилотников, ЦАХАЛ сообщал, что БПЛА перехватывались за пределами воздушного пространства Израиля.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.

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