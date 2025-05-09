x
09 мая 2025
|
последняя новость: 18:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 мая 2025
|
09 мая 2025
|
последняя новость: 18:46
09 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ликвидирован главарь "Исламского джихада" в Дженине

Пресс-служба ЦАХАЛа
Исламский джихад
время публикации: 09 мая 2025 г., 18:46 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 19:04
Ликвидирован главарь "Исламского джихада" в Дженине
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы спецподразделения пограничной полиции ЯМАМ, а также силы Службы общей безопасности (ШАБАК) и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали главаря террористической организации "Исламский джихад" в Дженине Нура Битауи, который создал террористическую инфраструктуру и планировал осуществить теракты в ближайшее время.

Битауи был причастен к финансированию и осуществлению терактов против граждан Израиля и сил ЦАХАЛа. Кроме того, он поддерживал связи с ХАМАСом в Газе и за рубежом, занимался вербовкой и вооружением террористов. Параллельно он руководил производством взрывных устройств и их закладкой в районе Дженина.

Террорист находился в розыске несколько месяцев после того, как был замечен при попытке бегства из Дженина в Шхем. После разведывательной и оперативной деятельности ШАБАКа террорист был обнаружен в одном из домов в Шхеме.

Бойцы ЯМАМ, а также силы ШАБАКа и ЦАХАЛа окружили дом, в котором находился Битауи, и вскоре ликвидировали его и еще одного террориста.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook