Ликвидирован главарь "Исламского джихада" в Дженине

Бойцы спецподразделения пограничной полиции ЯМАМ, а также силы Службы общей безопасности (ШАБАК) и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали главаря террористической организации "Исламский джихад" в Дженине Нура Битауи, который создал террористическую инфраструктуру и планировал осуществить теракты в ближайшее время.

Битауи был причастен к финансированию и осуществлению терактов против граждан Израиля и сил ЦАХАЛа. Кроме того, он поддерживал связи с ХАМАСом в Газе и за рубежом, занимался вербовкой и вооружением террористов. Параллельно он руководил производством взрывных устройств и их закладкой в районе Дженина.

Террорист находился в розыске несколько месяцев после того, как был замечен при попытке бегства из Дженина в Шхем. После разведывательной и оперативной деятельности ШАБАКа террорист был обнаружен в одном из домов в Шхеме.

Бойцы ЯМАМ, а также силы ШАБАКа и ЦАХАЛа окружили дом, в котором находился Битауи, и вскоре ликвидировали его и еще одного террориста.