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Израиль

В Рафиахе ЦАХАЛ уничтожил террористическую инфраструктуру длиной около километра

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 09 мая 2025 г., 18:36 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 19:08
В Рафиахе ЦАХАЛ уничтожил террористическую инфраструктуру длиной около километра
Пресс-служба ЦАХАЛа

Двое террористов ХАМАС сдались в плен и были доставлена для допроса в ходе операции сил ЦАХАЛа в районе Рафиаха. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, добавив, что в ходе допроса террористы предоставили разведывательную информацию, указавшую на местонахождение подземной инфраструктуры в этом районе.

Инфраструктура использовалась в качестве места проживания ключевых террористов организации в квартале Шабура.

В ходе операции бойцы ЦАХАЛа обнаружили инфраструктуру протяженностью около километра, расположенную на глубине около 25 метров. Внутри были обнаружены жилые помещения, туалеты, кухня, бронированные двери и несколько шахт, служивших выходами. После осмотра инфраструктура была уничтожена.

Израиль
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