В Рафиахе ЦАХАЛ уничтожил террористическую инфраструктуру длиной около километра

Двое террористов ХАМАС сдались в плен и были доставлена для допроса в ходе операции сил ЦАХАЛа в районе Рафиаха. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, добавив, что в ходе допроса террористы предоставили разведывательную информацию, указавшую на местонахождение подземной инфраструктуры в этом районе.

Инфраструктура использовалась в качестве места проживания ключевых террористов организации в квартале Шабура.

В ходе операции бойцы ЦАХАЛа обнаружили инфраструктуру протяженностью около километра, расположенную на глубине около 25 метров. Внутри были обнаружены жилые помещения, туалеты, кухня, бронированные двери и несколько шахт, служивших выходами. После осмотра инфраструктура была уничтожена.