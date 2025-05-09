Силы ЦАХАЛа атаковали террористов ХАМАСа в районе Джабалии
время публикации: 09 мая 2025 г., 21:12 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 21:47
Силы ЦАХАЛа при содействии Общей службы безопасности (ШАБАК) атаковали нескольких террористов ХАМАСа в районе Джабалии на севере сектора Газы.
Перед нанесением удара были предприняты многочисленные шаги для минимизации причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточного оружия, воздушного наблюдения и дополнительной разведывательной информации.