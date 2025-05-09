Силы ЦАХАЛа атаковали террористов ХАМАСа в районе Джабалии

Силы ЦАХАЛа при содействии Общей службы безопасности (ШАБАК) атаковали нескольких террористов ХАМАСа в районе Джабалии на севере сектора Газы.

Перед нанесением удара были предприняты многочисленные шаги для минимизации причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточного оружия, воздушного наблюдения и дополнительной разведывательной информации.