Жителю Кафр-Касема предъявлены обвинения в поддержке террористов ИГ

Государственная прокуратура подала в мировой суд в Кфар-Сабе обвинительное заключение против 29-летнего Адама Сарсура из Кафр-Касема, который присягнул на верность террористической организации "Исламское государство".

В обвинительном заключении отмечается, что Адам Сарсур, около десяти лет назад увлекшийся идеями ИГ, представляет собой чрезвычайную опасность для израильского общества.

Следствием было установлено, что подозреваемый вступал в контакт с террористом, связанным с ИГ, и пытался вступить в ряды этой организации. С этой целью он летал в Турцию и дважды предпринимал попытки перейти через границу в Сирию – оба раза безуспешно. По версии следствия, Адам Сарсур считал себя активистом ИГ и распространял экстремистскую информацию от имени этой террористической организации.

Отметим, что в сообщении полиции по поводу данного дела был указан другой возраст задержанного – 28 лет.