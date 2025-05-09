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Израиль

Жителю Кафр-Касема предъявлены обвинения в поддержке террористов ИГ

Террористы
Расследование
Прокуратура
Исламское государство
время публикации: 09 мая 2025 г., 10:08 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 10:13
Жителю Кафр-Касема предъявлены обвинения в поддержке террористов ИГ
Пресс-служба полиции Израиля

Государственная прокуратура подала в мировой суд в Кфар-Сабе обвинительное заключение против 29-летнего Адама Сарсура из Кафр-Касема, который присягнул на верность террористической организации "Исламское государство".

В обвинительном заключении отмечается, что Адам Сарсур, около десяти лет назад увлекшийся идеями ИГ, представляет собой чрезвычайную опасность для израильского общества.

Следствием было установлено, что подозреваемый вступал в контакт с террористом, связанным с ИГ, и пытался вступить в ряды этой организации. С этой целью он летал в Турцию и дважды предпринимал попытки перейти через границу в Сирию – оба раза безуспешно. По версии следствия, Адам Сарсур считал себя активистом ИГ и распространял экстремистскую информацию от имени этой террористической организации.

Отметим, что в сообщении полиции по поводу данного дела был указан другой возраст задержанного – 28 лет.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 мая 2025

Задержан житель Кафр-Касема, присягнувший "Исламскому государству"