Сиделка из Филиппин арестована по подозрению в сексуализированном насилии

Помощница по уходу из Филиппин, работающая и проживающая в Явне, арестована в четверг вечером по подозрению в совершении непристойных действий в отношении ее подопечной, женщины в возрасте около 60 лет.

Как сообщает Walla, в полицию поступило сообщение о сексуаализированном насилии в отношении женщины, нуждающейся в уходе. В частности, сиделка подозревается в том, что снимала свою подопечную в интимных местах.

После расследования подозреваемая была арестована, в пятницу утром ее доставили в суд для рассмотрения вопроса о продления срока содержания под стражей. Расследование этого дела продолжается.