Сиделка из Филиппин арестована по подозрению в сексуализированном насилии
время публикации: 09 мая 2025 г., 11:24 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 11:27
Помощница по уходу из Филиппин, работающая и проживающая в Явне, арестована в четверг вечером по подозрению в совершении непристойных действий в отношении ее подопечной, женщины в возрасте около 60 лет.
Как сообщает Walla, в полицию поступило сообщение о сексуаализированном насилии в отношении женщины, нуждающейся в уходе. В частности, сиделка подозревается в том, что снимала свою подопечную в интимных местах.
После расследования подозреваемая была арестована, в пятницу утром ее доставили в суд для рассмотрения вопроса о продления срока содержания под стражей. Расследование этого дела продолжается.
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