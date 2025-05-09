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Израиль

Сиделка из Филиппин арестована по подозрению в сексуализированном насилии

Полиция
Сексуальное насилие
Расследование
время публикации: 09 мая 2025 г., 11:24 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 11:27
Сиделка из Филиппин арестована по подозрению в сексуализированном насилии
Пресс-служба полиции Израиля

Помощница по уходу из Филиппин, работающая и проживающая в Явне, арестована в четверг вечером по подозрению в совершении непристойных действий в отношении ее подопечной, женщины в возрасте около 60 лет.

Как сообщает Walla, в полицию поступило сообщение о сексуаализированном насилии в отношении женщины, нуждающейся в уходе. В частности, сиделка подозревается в том, что снимала свою подопечную в интимных местах.

После расследования подозреваемая была арестована, в пятницу утром ее доставили в суд для рассмотрения вопроса о продления срока содержания под стражей. Расследование этого дела продолжается.

Израиль
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