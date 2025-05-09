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Израиль

Сотрудник пограничной полиции обвинен в сексуальных преступлениях в отношении детей

Расследование
Полиция
Сексуальное насилие
время публикации: 09 мая 2025 г., 10:30 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 10:38
Сотрудник пограничной полиции обвинен в сексуальных преступлениях в отношении детей
Пресс-служба полиции Израиля

Отдел расследования преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), подал в окружной суд Лода обвинительное заключение против штатного сотрудника пограничной полиции Юваля Захо, подозреваемого в сексуальных преступлениях в отношении детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет в интернете.

Согласно обвинительному заключению, Юваль Захо систематически связывался с несовершеннолетними через социальные сети и сайты, предназначенные для подростков, выдавая себя за подростка, совершал по отношению к ним сексуальные домогательства и отправлял им откровенные фотографии и видеозаписи сексуального характера.

Кроме того, Захо обвиняется в хранении и распространении педофильского контента, состоящего из более чем 3000 видеороликов и 200 фотографий.

Израиль
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