Сотрудник пограничной полиции обвинен в сексуальных преступлениях в отношении детей

Отдел расследования преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), подал в окружной суд Лода обвинительное заключение против штатного сотрудника пограничной полиции Юваля Захо, подозреваемого в сексуальных преступлениях в отношении детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет в интернете.

Согласно обвинительному заключению, Юваль Захо систематически связывался с несовершеннолетними через социальные сети и сайты, предназначенные для подростков, выдавая себя за подростка, совершал по отношению к ним сексуальные домогательства и отправлял им откровенные фотографии и видеозаписи сексуального характера.

Кроме того, Захо обвиняется в хранении и распространении педофильского контента, состоящего из более чем 3000 видеороликов и 200 фотографий.