Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 9 мая, температура повысится и будет выше среднесезонной. Малооблачно. Туман в южной части побережья Средиземного моря и на севере Негева.

В Иерусалиме – 20-31 градусов, в Тель-Авиве – 18-29, в Хайфе – 20-26, в Эйлате – 25-38, в Беэр-Шеве – 17-34, в Мицпе-Рамоне – 23-34, на побережье Мертвого моря – 27-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-26, в Ариэле – 21-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-36, на Голанских высотах – 21-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 20-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В субботу – повышение температуры, жарко, особенно во внутренних районах. В воскресенье температура повысится, будет очень жарко и сухо на всей территории страны. В понедельник жара немного спадет. Во вторник – вновь повышение температуры.