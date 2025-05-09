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Израиль

Возле поселка Наама в результате "каменной атаки" ранен маленький ребенок

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 09 мая 2025 г., 00:48 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 00:53
Возле поселка Наама в результате "каменной атаки" ранен маленький ребенок
Nasser Ishtayeh/Flash90

В Иорданской долине, в районе мошава Наама, "каменной атаке" подвергся транспорт с израильскими номерными знаками.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в результате нападений был ранен маленький ребенок, необходимая медицинская помощь ему была оказана на месте.

Силы безопасности прочесывают местность в поисках камнеметателей.

Израиль
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