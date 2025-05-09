Возле поселка Наама в результате "каменной атаки" ранен маленький ребенок
время публикации: 09 мая 2025 г., 00:48 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 00:53
В Иорданской долине, в районе мошава Наама, "каменной атаке" подвергся транспорт с израильскими номерными знаками.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в результате нападений был ранен маленький ребенок, необходимая медицинская помощь ему была оказана на месте.
Силы безопасности прочесывают местность в поисках камнеметателей.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 мая 2025