Возле поселка Наама в результате "каменной атаки" ранен маленький ребенок

В Иорданской долине, в районе мошава Наама, "каменной атаке" подвергся транспорт с израильскими номерными знаками.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в результате нападений был ранен маленький ребенок, необходимая медицинская помощь ему была оказана на месте.

Силы безопасности прочесывают местность в поисках камнеметателей.