Разрешено к публикации имя мальчика, погибшего во время бедуинской свадебной церемонии

Разрешено к публикации имя мальчика, убитого во время бедуинской свадебной церемонии в Тель-Шеве. Это – 8-летний Ауад Абу Ракик.

Полиция сообщает, что причиной стрельбы, начавшейся во время свадебного шествия, стал конфликт между двумя бедуинскими кланами.

Тяжелые ранения также получил молодой мужчина. Он находится в больнице.