Разрешено к публикации имя мальчика, погибшего во время бедуинской свадебной церемонии
время публикации: 09 мая 2025 г., 22:13 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 22:13
Разрешено к публикации имя мальчика, убитого во время бедуинской свадебной церемонии в Тель-Шеве. Это – 8-летний Ауад Абу Ракик.
Полиция сообщает, что причиной стрельбы, начавшейся во время свадебного шествия, стал конфликт между двумя бедуинскими кланами.
Тяжелые ранения также получил молодой мужчина. Он находится в больнице.