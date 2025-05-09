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Израиль

Разрешено к публикации имя мальчика, погибшего во время бедуинской свадебной церемонии

Криминал в арабском секторе
время публикации: 09 мая 2025 г., 22:13 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 22:13
Разрешено к публикации имя мальчика, погибшего во время бедуинской свадебной церемонии
Flash90. Фото: А.Султан

Разрешено к публикации имя мальчика, убитого во время бедуинской свадебной церемонии в Тель-Шеве. Это – 8-летний Ауад Абу Ракик.

Полиция сообщает, что причиной стрельбы, начавшейся во время свадебного шествия, стал конфликт между двумя бедуинскими кланами.

Тяжелые ранения также получил молодой мужчина. Он находится в больнице.

Израиль
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